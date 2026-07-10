I Rolling Stones tornano con Foreign Tongues | il nuovo album è disponibile da oggi

I Rolling Stones hanno pubblicato il loro nuovo album, Foreign Tongues, il 10 luglio 2026. Il disco contiene 14 brani inediti e alcune collaborazioni speciali. La band britannica torna così con un progetto discografico dopo diversi anni. La pubblicazione segna l’inizio di una nuova fase nella loro lunga carriera musicale.

La storica band britannica torna con un nuovo progetto discografico composto da 14 brani inediti e numerose collaborazioni d’eccezione I Rolling Stonesinaugurano una nuova pagina della loro lunghissima carriera conForeign Tongues,il nuovo albumpubblicato il 10 luglio 2026. Il disco arriva a quasi tre anni di distanza da Hackney Diamonds e propone 14 brani inediti, confermando la voglia della storica rock band britannica di continuare a sperimentare senza rinunciare alla propria identità musicale. L’uscita di Foreign Tongues segue il grande successo ottenuto daHackney Diamonds, il lavoro che nel 2025 ha conquistato il Grammy Award come Miglior Album Rock, oltre a raggiungere il primo posto delle classifiche in numerosi Paesi e ottenere importanti certificazioni di vendita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Rolling Stones Announce Foreign Tongues | New Album 2026

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