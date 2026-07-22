Un incidente in bicicletta ha provocato la morte di un uomo di 41 anni. Il cantante e conduttore è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Sono in corso le indagini, dopo che l’autopsia ha fornito i primi riscontri sulle cause della morte. La Procura ha avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità dell’incidente.

Proseguono le indagini sull’incidente in bicicletta che ha coinvolto Paolo Belli e che è costato la vita ad Alessandro Magnani, 41 anni. La Procura ha iscritto il cantante e conduttore nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale, un atto tecnico necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti investigativi. Nel frattempo è stata eseguita l’ autopsia sul corpo della vittima, un passaggio ritenuto fondamentale per chiarire le cause del decesso. L’iscrizione nel registro degli indagati. L’incidente risale allo scorso 13 luglio, quando Paolo Belli stava percorrendo in bicicletta via Picenardi, a Cognento di Campagnola, nel Reggiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolo Belli indagato: cosa emerge dall’autopsia

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