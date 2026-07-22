Domani inizia il ritiro di Castelnuovo Garfagnana con trenta giocatori disponibili, tra cui un nuovo acquisto in prestito dall’Empoli. Si tratta di Alessandro Olivieri, terzino destro nato nel 2007, proveniente dalla squadra lucchese. La rosa comprende quindi anche un under, e il club dovrà fare scelte sul futuro della squadra. La preparazione si svolgerà nei prossimi giorni, prima delle eventuali decisioni definitive.

Con l’ingaggio, in prestito dall’Empoli del lucchese Alessandro Olivieri, terzino destro del 2007, dunque un "under", sono trenta i giocatori a disposizione di mister Bernardini per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana che inizia domani. Eccoli, divisi per ruolo. Portieri: Gioele Vespier (‘08), Salah Ennached (‘07), Cristian Vannini (‘08), Alberto Milan (‘03). Difensori: Eric Biasol (‘97), Alessandro Berardi (‘02), Andrea Cadili (‘99), Salvatore Santeramo (‘95), Niccolò Pupeschi(91), Emiliano Zitelli (‘06), Lorenzo Massari (‘07), Maicol Xeka (‘07),Tommaso Benvenuti (‘06), Riccardo Chiesa (‘07), Gabriele Cristofani ‘07), Alessandro Olivieri (’07). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pantera, un ruggito per trenta. Ma poi sarà il tempo delle scelte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucchese - Il mercato e le scelte. Ecco come sarà la nuova PanteraLa nuova formazione della Lucchese per il campionato di serie D si basa sugli acquisti ufficiali e su numerosi altri non ancora confermati.

Napoli: prima la qualificazione Champions e poi il tempo delle scelteIl Napoli si prepara a disputare l’ultima partita della stagione con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla Champions League.

Si parla di: Pantera, un ruggito per trenta. Ma poi sarà il tempo delle scelte.

Pantera, un ruggito per trenta. Ma poi sarà il tempo delle scelteCon l’ingaggio, in prestito dall’Empoli del lucchese Alessandro Olivieri, terzino destro del 2007, dunque un under, sono trenta i giocatori a disposizione di mister Bernardini per il ritiro di Caste ... lanazione.it

Il ruggito della Pantera, così gli studenti nel ’90 si presero le universitàSul monitor al centro della sala, c’è un pulsante rosso, cliccandolo si diffonde il ruggito della Pantera. Quella che tra il dicembre 1989 e la primavera del 1990, attraversò le università italiane, ... bologna.repubblica.it