La cartomante in provincia di Avellino si fa pagare in nero | guadagni mai dichiarati per oltre 130mila euro
Una cartomante di Solofra, in provincia di Avellino, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza per aver incassato oltre 130mila euro in nero, senza dichiararli. La donna riceveva anche il Reddito di Cittadinanza, nonostante i guadagni illeciti. I controlli hanno portato al sequestro dei soldi e all’interruzione del beneficio. La verifica ha evidenziato che i pagamenti erano avvenuti senza documentazione ufficiale.
Accade a Solofra. La donna, come scoperto dalla Guardia di Finanza, era anche percettrice del Reddito di Cittadinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Cartomante in nero scoperta ad Avellino: evase 50mila euro di tasse
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