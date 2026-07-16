La cartomante in provincia di Avellino si fa pagare in nero | guadagni mai dichiarati per oltre 130mila euro

Notizia in breve

Una cartomante di Solofra, in provincia di Avellino, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza per aver incassato oltre 130mila euro in nero, senza dichiararli. La donna riceveva anche il Reddito di Cittadinanza, nonostante i guadagni illeciti. I controlli hanno portato al sequestro dei soldi e all’interruzione del beneficio. La verifica ha evidenziato che i pagamenti erano avvenuti senza documentazione ufficiale.