panico da grandine scatta parcheggio selvaggio

Notizia in breve

I cittadini hanno cercato di mettere al sicuro le auto con un parcheggio selvaggio, dopo l’allerta meteo per grandine. La paura si è diffusa fin dalla mattina, anche se il maltempo si è verificato solo in serata. Molti si sono diretti verso parcheggi coperti e supermercati, creando confusione e ingorghi. La situazione si è verificata in diverse aree della città, con persone che hanno agito in fretta per proteggere i veicoli.