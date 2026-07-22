Panico da grandine scatta parcheggio selvaggio
I cittadini hanno cercato di mettere al sicuro le auto con un parcheggio selvaggio, dopo l’allerta meteo per grandine. La paura si è diffusa fin dalla mattina, anche se il maltempo si è verificato solo in serata. Molti si sono diretti verso parcheggi coperti e supermercati, creando confusione e ingorghi. La situazione si è verificata in diverse aree della città, con persone che hanno agito in fretta per proteggere i veicoli.
Scene di panico, ieri fin dalla mattina, per l’ allerta meteo, che poi si è realizzata solo il dopocena. La gente infatti ha cercato di proteggere la propria auto, assaltando i parcheggi coperti, di supermercati e altro. Ad esempio ieri pomeriggio, nella zona commerciale della Torraccia, a Pesaro, l’allerta meteo ha spinto centinaia di automobilisti a cercare riparo sotto le pensiline fotovoltaiche. Non tutti, però, hanno scelto di farlo rispettando gli spazi indicati dalle strisce bianche. Numerose auto sono state parcheggiate trasversalmente agli stalli per garantirsi una protezione da Vip. Eppure la copertura sarebbe stata sufficiente anche parcheggiando in modo corretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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