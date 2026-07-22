Panico da grandine scatta parcheggio selvaggio

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I cittadini hanno cercato di mettere al sicuro le auto con un parcheggio selvaggio, dopo l’allerta meteo per grandine. La paura si è diffusa fin dalla mattina, anche se il maltempo si è verificato solo in serata. Molti si sono diretti verso parcheggi coperti e supermercati, creando confusione e ingorghi. La situazione si è verificata in diverse aree della città, con persone che hanno agito in fretta per proteggere i veicoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scene di panico, ieri fin dalla mattina, per l’ allerta meteo, che poi si è realizzata solo il dopocena. La gente infatti ha cercato di proteggere la propria auto, assaltando i parcheggi coperti, di supermercati e altro. Ad esempio ieri pomeriggio, nella zona commerciale della Torraccia, a Pesaro, l’allerta meteo ha spinto centinaia di automobilisti a cercare riparo sotto le pensiline fotovoltaiche. Non tutti, però, hanno scelto di farlo rispettando gli spazi indicati dalle strisce bianche. Numerose auto sono state parcheggiate trasversalmente agli stalli per garantirsi una protezione da Vip. Eppure la copertura sarebbe stata sufficiente anche parcheggiando in modo corretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

panico da grandine scatta parcheggio selvaggio
© Ilrestodelcarlino.it - Panico da grandine, scatta parcheggio selvaggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Parcheggio selvaggio in via CataniaOgni giorno, un'auto viene parcheggiata in modo vietato e pericoloso all'incrocio tra via Catania e via Malaspina.

Capolinea maledetto all’ospedale. Parcheggio selvaggio, bus bloccatiUn autobus di 12 metri, carico di pazienti, parenti e personale sanitario, si trova bloccato al capolinea di un ospedale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web