Paltrinieri racconta le gare nella Senna | Sotto è buio pesto nuotavo tra acqua di fogna e gatti morti

Notizia in breve

Nel 2024, Gregorio Paltrinieri ha narrato di aver nuotato nella Senna, descrivendo le condizioni come molto difficili. Ha riferito che era completamente al buio, senza riuscire a vedere nemmeno il gomito, e ha aggiunto di aver nuotato tra acqua di fogna e gatti morti. La testimonianza evidenzia le pessime condizioni del fiume durante quell’esperienza.