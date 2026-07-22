Paltrinieri racconta le gare nella Senna | Sotto è buio pesto nuotavo tra acqua di fogna e gatti morti
Nel 2024, Gregorio Paltrinieri ha narrato di aver nuotato nella Senna, descrivendo le condizioni come molto difficili. Ha riferito che era completamente al buio, senza riuscire a vedere nemmeno il gomito, e ha aggiunto di aver nuotato tra acqua di fogna e gatti morti. La testimonianza evidenzia le pessime condizioni del fiume durante quell’esperienza.
Gregorio Paltrinieri ha raccontato dell'esperienza vissuta nel 2024 quando nuotò nella Senna: "Buio pesto, non vedevo nemmeno il mio gomito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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