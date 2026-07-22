palio velico dei quartieri sfide e spettacolo in mare

Sabato si svolgerà il Palio Velico dei Quartieri, salvo maltempo, durante la Festa della Madonna della Marina. La regata si terrà in mare ed è organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese con il supporto dell’Amministrazione Comunale. L’evento prevede sfide tra diverse imbarcazioni e spettacoli in acqua, attirando appassionati e spettatori. La manifestazione fa parte delle celebrazioni della tradizionale festa locale.

Torna il Palio Velico dei Quartieri, sabato, salvo maltempo, nell’ambito della ’Festa delle feste’, ossia quella della Madonna della Marina. E’ organizzato dal Circolo Nautico Sambenedettese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Benedetto. La competizione, giunta all’undicesima edizione, si svilupperà in quattro sfide, fra otto equipaggi rappresentanti i quartieri cittadini e si terrà nello specchio d’acqua antistante il Molo Sud, nell’ultimo sabato del mese di luglio. Aprirà al mattino, come da tradizione, la tanto attesa festa della Madonna della Marina a cui seguirà, nel pomeriggio, la processione in mare dei pescherecci... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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