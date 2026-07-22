Il Palermo ha battuto il Paradiso con un punteggio di 7-0 in un’amichevole. È la terza vittoria stagionale per i rosanero, dopo aver perso in precedenza contro l’Ingolstadt. La partita si è conclusa con un largo margine a favore del Palermo, che ha segnato sette reti senza subirne. La sfida si è giocata in un contesto di preparazione pre-stagionale.

Il Palermo vince la sua terza amichevole di quest'anno. Dopo la sconfitta contro l'Ingolstadt, i rosanero tornano alla vittoria contro il Paradiso. La gara, come da pronostico, è stata a senso unico, con la squadra di Inzaghi che si è mostrata più brillante soprattutto a livello fisico rispetto all'uscita precedente. Il Palermo la sblocca subito al primo minuto con la rete di Cassandro, il primo con la maglia rosanero. A stretto giro Johnsen, Gomes e Gyasi trovano i tre gol che portano il risultato sul 4-0 a fine primo tempo. Nella seconda frazione la musica non cambia e, nonostante una squadra rimaneggiata, i rosa non smettono di trovare la via della rete. 🔗 Leggi su Mediagol.it

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© Mediagol.it - Palermo a valanga in amichevole: 7-0 al Paradiso

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