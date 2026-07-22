Fino al 3 agosto è possibile presentare offerte per l’acquisto di un immobile di proprietà di un ente regionale, situato in via Sallustio Bandini, dove si trovava una mensa. L’immobile è stato messo all’asta dall’ente che gestisce il diritto allo studio universitario. Le offerte devono essere consegnate entro questa data. La procedura di vendita riguarda esclusivamente soggetti interessati all’acquisto dell’edificio.

C’è ancora tempo fino al 3 agosto per i soggetti interessati a presentare l’offerta per l’acquisto dell’immobile, di proprietà dell’ Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario, di via Sallustio Bandini dove era ubicata la mensa. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata appunto al 3 agosto. Il palazzo dichiarato non adatto ad ospitare un servizio di ristorazione universitario, potrà ospitare anche abitazioni, previo cambio di destinazione d’uso. Una proroga è stata concessa anche per l’altra operazione condotta sempre dal Dsu Toscana a beneficio dei servizi per le università senesi: si tratta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo Bandini, offerte entro il 3 agosto

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