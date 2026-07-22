Oroscopo di oggi 22 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Ariete. 213 – 204 Stasera l’ingresso del Sole in Leone inaugura la stagione dell’amore. Il clima diventa carico di promesse, sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso. Toro. 214 – 205 Alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. Scelte accorte nell’alimentazione e nello stile di vita, per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli. 215 – 216 Un mercoledì energico, frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti, anche in corso d’opera: ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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