Orientamento universitario | nuova partnership tra Studenti e QN

Una nuova collaborazione tra Studenti e QN propone un percorso di orientamento universitario. La partnership mira ad accompagnare giovani e famiglie nella scelta del percorso accademico e professionale, offrendo informazioni e supporto pratico. La collaborazione si rivolge a chi si appresta a scegliere l’università, con l’obiettivo di facilitare le decisioni legate al futuro di studio e carriera.

La nuova collaborazione tra Studenti e QN offre un percorso completo per l'orientamento universitario, affiancando giovani e famiglie nelle decisioni riguardanti il futuro di studio e carriera.Al via la partnership tra studenti e QN Quotidiano Nazionale: un nuovo progetto digital e print per accompagnare giovani e famiglie nelle scelte post-diplomaSegrate, 22 luglio 2026 - Dall’esperienza di Studenti nel mondo dell’educazione e nel rapporto con i giovani, unita alla forza distributiva e all’autorevolezza di QN Quotidiano Nazionale, nasce una nuova partnership editoriale e commerciale dedicata ad accompagnare giovani e famiglie nelle scelte post-diploma. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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WMU, West Michigan Aviation Academy partner for new pathway program

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