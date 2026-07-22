Oncologia pubblicato studio clinico sul progresso con MDB del dr Giuseppe Di Bella

Uno studio clinico ha analizzato i progressi nel trattamento del carcinoma prostatico con MDB associato a terapia androgenica totale (ADT). Sono stati esaminati retrospettivamente i dati di pazienti trattati con questa combinazione, basandosi sulle cartelle cliniche di un istituto. I soggetti inclusi avevano diagnosi di carcinoma prostatico confermata istologicamente. La ricerca si è concentrata sul monitoraggio dei risultati clinici di questa terapia combinata.

Materiali e metodi: Sono stati identificati retrospettivamente, a partire dalle cartelle cliniche dell’istituto, pazienti consecutivi valutabili con carcinoma prostatico istologicamente confermato, trattati con ADT più MDB. Sono state raccolte le caratteristiche demografiche e clinico-patologiche di base e le risposte cliniche sono state valutate utilizzando la documentazione radiologica, biochimica e di follow-up clinico. Il tasso di controllo della malattia (DCR) è stato definito come remissione o malattia stabile. Le variabili continue sono state riassunte come mediana e intervallo interquartile (IQR) e le variabili categoriche come frequenze e percentuali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How The FDAs Plausible Mechanism Framework is Accelerating Approval for Osteosarcoma Immunotherapy

Notizie e thread social correlati

DR 5 e DR 6 Stilnovo: i dettagli del nuovo allestimentoIl gruppo DR ha presentato la nuova gamma Stilnovo, che per ora include i modelli a ruote alte DR 5 e DR 6.

Un farmaco innovativo contro l’ipertensione, via allo studio clinico all’ospedale di TerniÈ stato avviato un nuovo studio clinico di fase 3 presso un ospedale di Terni, dedicato alla valutazione di un farmaco sperimentale per il...