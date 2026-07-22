Gli investigatori stanno analizzando il computer e i conti del giornalista sportivo 53enne, trovato morto e carbonizzato in una strada sterrata alla periferia di Eboli. Il cellulare del giornalista è scomparso, e gli accertamenti medico-legali sulla salma sono ancora in corso.

Non restano solo gli interrogativi che potranno essere chiariti unicamente dall’esito degli accertamenti medico legali effettuati sulla salma di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista sportivo 53enne trovato morto carbonizzato all’alba di domenica in una strada sterrata alla periferia di Eboli, in provincia di Salerno. Ci sono anche nodi più complessi da sciogliere, sono quelli che riguardano il sistema di relazioni, personali e professionali, che la vittima del brutale omicidio era solito intrattenere nella sua quotidianità. È questo l’aspetto più complesso di questa indagine, coordinata dalla Procura di Salerno e affidata agli uomini dell’Arma, che si è dimostrata ostica sin dalle primissime battute. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Omicidio Luca Esposito Eboli, al setaccio pc e conti del giornalista: è sparito il suo cellulare

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