Oltre l’itinerario classico | città europee da vivere con Mondilla Italia

Notizia in breve

Mondilla Italia propone itinerari europei oltre le mete tradizionali, ideali per viaggi d’istruzione. Le proposte includono percorsi personalizzati e città riconosciute per cultura, innovazione e inclusione. La programmazione comprende laboratori pratici e progetti di cittadinanza attiva, pensati per offrire agli studenti esperienze formative significative. La scelta delle destinazioni si basa su strumenti concreti rivolti a dirigenti e docenti, con l’obiettivo di rendere i viaggi educativi più coinvolgenti e memorabili.