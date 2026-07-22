Oltre l’itinerario classico | città europee da vivere con Mondilla Italia
Mondilla Italia propone itinerari europei oltre le mete tradizionali, ideali per viaggi d’istruzione. Le proposte includono percorsi personalizzati e città riconosciute per cultura, innovazione e inclusione. La programmazione comprende laboratori pratici e progetti di cittadinanza attiva, pensati per offrire agli studenti esperienze formative significative. La scelta delle destinazioni si basa su strumenti concreti rivolti a dirigenti e docenti, con l’obiettivo di rendere i viaggi educativi più coinvolgenti e memorabili.
Come selezionare mete europee che trasformano i viaggi d’istruzione in esperienze formative uniche? Percorsi su misura, città premiate per cultura, innovazione e inclusione, laboratori pratici e progetti di cittadinanza attiva: tutti gli strumenti concreti per dirigenti e docenti che vogliono offrire agli studenti esperienze che lasciano il segno. Quando si organizza una gita scolastica, il. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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