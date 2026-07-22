The Killers e Olivia Dean saranno gli artisti principali della prima edizione dell’Ocean Way Festival, che si terrà sulla spiaggia di Santa Monica il 26 e 27 settembre.

The Killers e Olivia Dean saranno gli headliner della prima edizione dell’ Ocean Way Festival, la prima grande manifestazione musicale sulla spiaggia di Santa Monica, in programma il 26 e 27 settembre. L’evento sarà prodotto da Goldenvoice – la società organizzatrice di Coachella e Stagecoach – e i biglietti saranno messi in vendita al pubblico a partire dal 23 luglio, dopo una prevendita riservata ai residenti di Santa Monica il 22 luglio. Oltre alla band e alla cantautrice, il festival ospiterà Jack White, Khruangbin, Sublime, Durand Jones and the Indicators, Alvvays, SG Lewis, 54 Ultra, Hiatus Kaiyote, BLOND:ISH, Poolside e un DJ set degli Hot Chip. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Dean e The Killers saranno gli headliner della prima edizione dell’Ocean Way Festival, a Santa Monica

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