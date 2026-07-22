Un giovane di 19 anni è stato accoltellato a morte in una strada di Ogliastra, vicino al centro del paese. La lite sarebbe scaturita dopo un investimento in auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è deceduto poco dopo. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte o su eventuali arresti.

Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo - in Ogliastra - è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Secondo quanto riportano L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna, sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, accoltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa., La tragedia si sarebbe consumata intorno alle 18 di mercoledì 22 luglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ogliastra, lite dopo un investimento in auto: giovane accoltellato a morte

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