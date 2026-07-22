Ogliastra investe con l' auto una coppia e poi accoltella a morte il ragazzo di 25 anni

Nel pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, un'auto ha investito una coppia. Dopo l'incidente, il conducente dell'auto ha estratto un coltello e ha colpito mortalmente un ragazzo di 25 anni. La ragazza con lui è rimasta coinvolta ma non ferita gravemente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Tragedia nel pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dove un ragazzo di 25 anni è stato ucciso in strada al termine di una violenta aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava insieme a una ragazza quando sarebbe stato investito da un'auto. Cosa è successo L'uomo alla guida del veicolo, stando ai primi accertamenti, sarebbe poi sceso dall'auto e avrebbe colpito ripetutamente il 25enne con un coltello. Le ferite riportate si sono rivelate fatali e, nonostante il rapido intervento del personale del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Nell'aggressione è rimasta gravemente ferita anche la ragazza che era con la vittima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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