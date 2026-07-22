Alle 18, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli, si terrà il sorteggio dei calendari della 95ª stagione di Serie B. È uno degli appuntamenti più attesi prima dell’inizio del campionato, che segnerà l’avvio ufficiale della nuova stagione calcistica. La cerimonia definirà gli incroci e i criteri per le partite che si disputeranno nelle prossime settimane.

Finalmente è arrivato uno dei momenti più attesi delle fasi precedenti al campionato: il sorteggio dei calendari. Questo pomeriggio, a partire dalle 18, nella cornice del Teatro dei Filarmonici ad Ascoli prenderà ufficialmente il via la 95° stagione della Serie B. Diversi i criteri inseriti nel software per la compilazione dei 38 turni. Tra i principali, come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno ( calendario asimmetrico ). La compilazione delle giornate tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi il giorno del calendario di B. Ecco i critieri e gli incroci possibili

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