oggi il calendario alle 18 cerimonia al teatro filarmoici

Il calendario del campionato di serie B 2026-27 sarà sorteggiato oggi alle 18 presso il teatro dei Filarmonici di Ascoli. La stagione avrà un calendario asimmetrico, con il turno natalizio e una prima giornata anticipata, che si svolgerà venerdì 21 agosto. La cerimonia di oggi segnerà l’inizio ufficiale della programmazione per la nuova stagione.

Si leva il sipario sul campionato di serie B 2026-27, che oggi sarà sorteggiato ad Ascoli nella cerimonia prevista alle 18 al teatro dei Filarmonici. Un calendario asimmetrico, così come accade da tre stagioni, che prevede il turno natalizio e vedrà la prima giornata anticipata con l’open day di venerdì 21 agosto. In una location suggestiva e caratteristica delle cento torri, l’appuntamento sarà animato principalmente dall’estrazione delle 38 giornate. Ancora una volta la Lega serie B ha voluto legare l’inizio della stagione alla valorizzazione dei territori del campionato, ma anche all’entusiasmo di una città che ha da poco vissuto il successo sportivo della promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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