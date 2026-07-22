Occhio alla telecamera con l’AI che ti guarda dentro l’auto | cosa controlla e quando scatteranno le multe

Una telecamera con intelligenza artificiale verrà installata lungo una strada della città metropolitana di Firenze in modo sperimentale. La telecamera è in grado di monitorare gli automobilisti e verificare il rispetto delle norme. Le multe scatteranno quando verranno rilevate infrazioni durante il periodo di sperimentazione. La decisione è stata autorizzata dall’ente locale, che ha approvato l’installazione di questa tecnologia avanzata per il controllo del traffico.

La Città metropolitana di Firenze ha concesso l'autorizzazione per l'installazione sperimentale di una telecamera di ultima generazione dotata di intelligenza artificiale lungo la S.g.c. Firenze-Pisa-Livorno. Il dispositivo avrà come obiettivo primario quello di individuare in modo completamente autonomo alcune delle infrazioni più diffuse e pericolose, quali l'uso di telefoni cellulari durante la guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l'irregolarità di assicurazione e revisione. Per il momento, trattandosi di una fase di test, non saranno emesse sanzioni. L'iniziativa interesserà l'arteria stradale principale della Toscana per un massimo di 90 giorni, prorogabili eventualmente una sola volta, periodo necessario a validare l'efficacia e l'accuratezza della tecnologia in vista di una prossima applicazione standard. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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