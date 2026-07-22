La Juventus ha ripreso i contatti con Vlahovic, ma la società valuta se rinvestire sul serbo solo in assenza di alternative. La trattativa è in fase di valutazione, con l’interesse a monitorare altre opzioni di mercato. La decisione di insistere dipende dall’andamento delle trattative per altri attaccanti. La società non ha ancora preso una decisione definitiva sulla possibilità di un ritorno del giocatore.

di Luca Fioretti Vlahovic e il possibile ritorno di fiamma con la Juventus, la dirigenza riflette sull’opportunità di insistere solo se sfumano i primi obiettivi. Il nuovo capitolo tra la Juventus e Dusan Vlahovic merita un’accurata riflessione. La precedente fumata nera per il rinnovo del contratto era infatti maturata sotto la gestione precedente, ben prima del radicale avvicendamento dei vertici societari avvenuto nelle scorse settimane. Oltre agli aspetti contrattuali, però, la storia d’amore tra l’attaccante serbo e la Vecchia Signora sembrava davvero giunta al capolinea a causa di un legame incrinato con una fetta importante della tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovi contatti tra la Juve e Vlahovic: ecco perchè ai bianconeri non converrebbe puntare ancora sul serbo

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Terminato l'incontro tra Juve e Vlahovic: attesa per il futuro dell'attaccante | Calciomercato

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