nuovi bersagli e grane nel mar rosso trump costretto a fare la voce grossa

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe bombardare il sito di Pickaxe Mountain, dove l’Iran ha installato migliaia di centrifughe nucleari. Inoltre, ha avvertito gli Huthi che, se bloccheranno lo Stretto, si prenderà misure. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta a tensioni crescenti nella regione del Mar Rosso, con minacce dirette a vari attori coinvolti.

Il presidente Usa minaccia il bombardamento del sito di Pickaxe Mountain, dove l’Iran ha nascosto migliaia di centrifughe nucleari. E agli Huthi: «Se bloccano lo Stretto ce ne occuperemo». Colloqui con il Libano. Resta carica di incertezza la situazione complessiva della crisi iraniana. Ieri, i pasdaran hanno sferrato attacchi contro Giordania, Bahrain e Kuwait. In particolare, in Bahrain hanno messo nel mirino anche infrastrutture di Amazon, mentre in Kuwait hanno colpito impianti di desalinizzazione e centrali elettriche. È in questo quadro che, secondo il Washington Post, l’intelligence statunitense avrebbe riferito alla Casa Bianca che gli attacchi finora condotti contro la Repubblica islamica difficilmente modificheranno la sua posizione negoziale. 🔗 Leggi su Laverita.info

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