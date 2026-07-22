Nuove navi da guerra e caccia stealth | così la Cina lancia la rivoluzione delle portaerei

La Cina ha varato la sua terza portaerei e ne sta costruendo una quarta ancora segreta. Le esercitazioni militari si sono fatte più frequenti e si svolgono sempre più lontano dai confini nazionali. Oltre alle portaerei, il paese ha introdotto nuove navi da guerra e caccia stealth per rafforzare la propria marina. La strategia si concentra su un’espansione rapida e su operazioni sempre più ambiziose in acque internazionali.

Ha da poco varato la sua terza portaerei e ne ha almeno un'altra, al momento ancora top secret, in fase di costruzione. Programma esercitazioni sempre più ambiziose spingendosi ormai quasi regolarmente ben oltre il cortile di casa. I suoi cantieri sfornano navi da guerra a un ritmo tale da far impallidire gli Stati Uniti. In più ha iniziato a sperimentare nuove tecnologie temibili nel tentativo di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Marina e aviazione. La Cina prosegue a vele spiegate verso i suoi due obiettivi militari: trasformare l' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) in una forza di livello mondiale entro il 2035, prima di completarne la modernizzazione entro il 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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U.S. Aircraft Carrier ON FIRE – Stealth Bombers HAMMER Iran's Secret Base

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