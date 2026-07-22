Nuove dipendenze tra i giovani | l' allarme del CEPID su social IA e droghe

Il CEPID segnala un aumento preoccupante delle dipendenze tra i giovani, coinvolgendo social media, intelligenza artificiale e droghe sintetiche. Gli adolescenti sono esposti a rischi invisibili legati all’uso patologico di queste piattaforme e sostanze, che richiedono interventi immediati. La diffusione di queste dipendenze cresce in modo rapido, con effetti che coinvolgono la salute mentale e il comportamento dei giovani.

Il fenomeno delle nuove dipendenze sta crescendo in modo preoccupante tra gli adolescenti. Dalle sostanze sintetiche all'uso patologico di social media e intelligenza artificiale, i giovanissimi affrontano rischi invisibili che richiedono interventi tempestivi e consapevolezza.I nuovi fantasmi dei giovani, il Prof. Sani del CEPID lancia l’allarme: “Dalla cocaina alle sintetiche, fino a social e IA, le nuove droghe mettono a rischio la vita di migliaia di ragazzi in Italia: i genitori sono ignari delle dipendenze dei propri figli, vanno aiutati e curati”L’inarrestabile ascesa delle dipendenze a livello globale continua a evolvere e oggi il... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allarme sulle nuove dipendenze dei giovani! Dal gioco d’azzardo ai problemi legati all’uso dei social media ed altro…Secondo una relazione parlamentare, il gioco d’azzardo e l’uso problematico di Internet sono in aumento tra i giovani.

Nuove droghe, l’allarme corre tra i banchi: casi tra gli under 10. Un giovane su due finisce in rianimazioneTra i bambini sotto i dieci anni si registrano casi di assunzione di nuove droghe, con alcuni che finiscono in rianimazione.

Temi più discussi: Social come droga: così le dipendenze invisibili mettono a rischio i giovani; Dipendenze in Italia, l'allarme del Governo: dall'alcol al gioco d'azzardo, dagli psicofarmaci all'isolamento tra i giovani; Dipendenze giovani: allarme per social, IA e smartphone; Dipendenze / Dal SerD in arrivo un Polo per aiutare le nuove generazioni.

I nuovi fantasmi, il prof. Sani lancia l'allarme: Dalla cocaina fino ai social e alle IA, ecco le nuove droghe che mettono a rischio i giovaniL’inarrestabile ascesa delle dipendenze a livello globale continua a evolvere e oggi il fenomeno viaggia su un doppio binario: da un ... msn.com

Tra le notizie #TelCoffee segnaliamo l'articolo di @Cor_Com sul ruolo delle #telecomunicazioni nella nuova strategia europea per la sovranità tecnologica. La Commissione europea accelera su cloud, data center e capacità di calcolo per ridurre le dipend x.com

Dipendenze in Italia, l’allarme del Governo su alcol: dall’alcol al gioco d’azzardo, dagli psicofarmaci all’isolamento tra i giovaniIl 24 giugno 2026, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presentato al Parlamento la Relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze in Italia (con dati riferiti prev ... orizzontescuola.it

Preoccupato di avere un'ossessione poco salutare. Hobby alternativi per distrarmi? reddit