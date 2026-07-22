Oggi il principe George inizia un nuovo capitolo della sua vita scolastica, affrontando maggiori responsabilità e sacrifici. Ricorda il giorno del 22 luglio 2013, quando i media di tutto il mondo si radunarono davanti al St Mary’s Hospital di Londra, in attesa di notizie sulla nascita del bambino reale. Da allora, sono passati più di dieci anni, e ora il giovane Royal si prepara per un percorso diverso, con attenzione su nuove sfide e impegni.

E ra il 22 luglio 2013 quando i media di tutto il mondo si riunirono davanti alle porte della Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Londra, in attesa di notizie sulla nascita del piccolo George Alexander Louis, il nuovo Royal Baby. E oggi, i suoi 13 anni costituiscono un’altra pietra miliare: il principe non solo diventa un adolescente ma si prepara anche ad abbracciare seriamente il suo destino di re. Infatti, nonostante gli impegni scolastici, d’ora in poi la sua presenza in pubblico sarà molto più frequente. Perché a corte si sono accorti che, quando c’è George, il livello di gradimento della Royal Family aumenta a vista d’occhio. Kate Middleton e il debutto del principe George, eleganza e memoria per il Remembrance Sunday X Il principe George compie 13 anni e cambia vita . 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Iodonna.it - Nuova scuola, maggiori responsabilità e persino sacrifici: oggi il principe George inizia un nuovo capitolo. Ed è prontissimo alla vita Royal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il principe George compie 13 anni: la nuova foto per festeggiarlo (e la nuova vita a Eton)Il principe George ha compiuto 13 anni e ha ricevuto una nuova foto per festeggiare.

Ad annunciarlo è stato Kensington Palace. A settembre, il principe George si trasferirà nel collegio di Eton, frequentato da Royal e primi ministriKensington Palace ha comunicato che a settembre il principe George inizierà a frequentare il collegio di Eton, noto istituto per ragazzi.

Temi più discussi: Orizzonte Scuola ospite a RTL 102.5. Rapporto INVALSI 2026: la scuola italiana oltre i luoghi comuni. Meno dispersione, divari territoriali in riduzione e nuove competenze per affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale; Invalsi, i risultati preoccupano e ci dicono una sola cosa: bisogna cambiare, Bisesti: Basta slogan sulla scuola, è il momento di prendere decisioni coraggiose; Sicurezza, Trevisi (Pd): Più poteri alla Polizia locale? Il Veneto crei una scuola regionale per formare gli operatori; Due studenti della scuola superiore Phuoc Long hanno l'onore di entrare a far parte del Partito.

Trevisi (Pd): Nel nuovo Ddl Sicurezza maggiori responsabilità alla #PoliziaLocale . Il Veneto istituisca una Scuola regionale tinyurl.com/3mssu34z x.com

Casatenovo, nuova scuola media: i genitori scrivono al sindacoRiceviamo e pubblichiamo la lettera che La Scuola Trasparente – gruppo informale di genitori costituitosi negli scorsi mesi a ... casateonline.it

Scuola, fragilità e silenzi: quando l’emergenza educativa chiede una nuova alleanzaTra violenze, suicidi e fragilità psicologiche in aumento, gli ultimi fatti di cronaca interrogano il ruolo della scuola e chiedono una svolta culturale: responsabilità condivisa, ascolto reale e ... panorama.it