nuoto ns emilia conquista il terzo posto a riccione

Notizia in breve

A Riccione, allo Stadio del Nuoto, NS Emilia si è piazzata terza nella classifica generale delle squadre durante la competizione di fine settimana. La squadra ha ottenuto risultati significativi, portando a casa diverse medaglie e piazzamenti tra i primi posti in varie discipline. La partecipazione ha coinvolto atleti di diverse età, con performance che hanno contribuito al posizionamento complessivo. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi club regionali e nazionali.