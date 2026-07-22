Nuoto Ns Emilia conquista il terzo posto a Riccione
A Riccione, allo Stadio del Nuoto, NS Emilia si è piazzata terza nella classifica generale delle squadre durante la competizione di fine settimana. La squadra ha ottenuto risultati significativi, portando a casa diverse medaglie e piazzamenti tra i primi posti in varie discipline. La partecipazione ha coinvolto atleti di diverse età, con performance che hanno contribuito al posizionamento complessivo. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi club regionali e nazionali.
Un fine settimana da incorniciare per i colori di NS Emilia, che allo Stadio del Nuoto di Riccione si conferma nell’élite del nuoto regionale. La società ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo il terzo gradino del podio nella classifica finale a squadre, totalizzando l’incredibile punteggio di 1205,5 punti e un bottino eccezionale di 22 medaglie d’oro, 29 d’argento e 18 di bronzo. Una prova di forza collettiva che ha entusiasmato il direttore tecnico Mauro Massarenti, il quale si è detto estremamente soddisfatto per la costanza e la determinazione dimostrate da tutti i ragazzi nel raggiungere i propri obiettivi, ringraziando anche il prezioso supporto sul piano vasca dei tecnici Silvio Sodano e Gianni Tulli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
GOSSIP: ARRIVA UN MARANZA A SCUOLA E ILARY DIVENTA COME LUI! ZIA NICOLE E SARA PROVANO A FERMARLA!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Nuoto, impresa N.S. Emilia a Trieste: 50 medaglie e 2° posto assoluto
Leggi anche: Ns Emilia tra i big del ’Trofeo Settecolli’. A Roma il team estense viaggia a testa alta
Si parla di: Nuoto Club 91, pioggia di medaglie ai Regionali: nove podi individuali e staffette protagoniste.
Nuoto. Ns Emilia conquista il terzo posto a RiccioneUn fine settimana da incorniciare per i colori di NS Emilia, che allo Stadio del Nuoto di Riccione si conferma nell’élite del nuoto regionale. La società ha infatti conquistato per il secondo anno con ... sport.quotidiano.net
Nuoto. Ns Emilia sale sul podio a Riccione. Bulzoni migliora anche il suo tempoI Criteria nazionali giovanili che si sono disputati dal 26 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione rappresentano il culmine della stagione invernale per i migliori giovani talenti ... ilrestodelcarlino.it