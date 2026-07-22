Notte di stelle Ecco il folk d’autore di Suzanne Vega

Domani sera sarà in concerto a Carpi Suzanne Vega, una delle voci più importanti della musica d’autore internazionale. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna " CarpInMusica ", promossa dal Teatro Comunale di Carpi, si svolge in piazzale Re Astolfo e inizia alle 21.30. L’artista statunitense fa tappa a Carpi con il tour " Flying with Angels ", dal titolo del suo ultimo album di inediti, uscito nel 2025 e accolto con grande entusiasmo dalla critica. Ma, oltre alle nuove canzoni, lo spettacolo attraversa tutta la carriera artistica di Vega (che ha debuttato con l’album omonimo nel 1985), includendo brani amatissimi come "Tom’s Diner", "Luka" e "Marlene On The Wall". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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