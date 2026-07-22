Un dermatologo ha avvisato di evitare alcune creme solari che contengono ingredienti potenzialmente nocivi. In particolare, ha consigliato di controllare le etichette e di preferire prodotti con filtri approvati e senza sostanze chimiche rischiose. La raccomandazione riguarda tutte le persone che si espongono al sole, specialmente durante le attività all’aperto in estate. Non sono state specificate marche o prodotti, ma si invita a leggere attentamente le indicazioni e a scegliere creme con protezioni adeguate.

Con l’arrivo dell’estate e delle giornate trascorse al mare o in montagna, torna anche uno dei dubbi più frequenti legati alla protezione della pelle: è davvero possibile riutilizzare la crema solare rimasta dall’anno precedente oppure è meglio acquistarne una nuova? Tra simboli presenti sulle confezioni, date di scadenza e indicazioni spesso poco intuitive, capire quando un prodotto non è più affidabile può risultare complicato. Proprio per fare chiarezza su questo tema, Fanpage ha intervistato Santo Raffaele Mercuri, primario di Dermatologia e Cosmetologia dell’Irccs Ospedale San Raffaele e professore associato di Dermatologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non usatele”. Creme solari, l’avviso dell’esperto dermatologo: cosa fare in questi casi

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