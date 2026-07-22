A settembre, Alessandro Cattelan presenterà un nuovo programma inaspettato. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata su un canale nazionale, ma i dettagli sul format e la data di debutto non sono ancora stati ufficializzati. La sua presenza nel palinsesto televisivo è stata annunciata senza specificare ulteriori informazioni. La prossima stagione televisiva si arricchirà di questa novità, che coinvolgerà uno dei volti più noti della TV italiana.

La prossima stagione televisiva potrebbe riservare una sorpresa inaspettata per uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo, Alessandro Cattelan. Tra indiscrezioni, trattative e possibili nuovi ingressi, un nome in particolare ha attirato l’attenzione degli appassionati, soprattutto perché si tratterebbe di un cambiamento rispetto al percorso seguito finora. Il progetto non è stato ancora ufficializzato, ma l’ipotesi ha già acceso la curiosità del pubblico e potrebbe portare una presenza molto amata in una veste completamente nuova. Alessandro Cattelan in Rai, ma non come conduttore: ecco dove lo vedremo. Tra i possibili protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle è comparso anche il nome di Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Non ci crederete mai, Alessandro Cattelan farà un programma inaspettato: ecco dove lo vedremo a settembre

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Alessandro Cattelan a De Core Podcast - Ep.161

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