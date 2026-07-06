Alfonso Signorini ha annunciato che tornerà in televisione, ma non condurrà più il Grande Fratello Vip. Dopo settimane di silenzio, ha parlato apertamente dei mesi complicati attraversati, senza nascondere le difficoltà. La sua presenza in tv sarà nuovamente visibile, anche se in un programma diverso rispetto al reality. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza commenti aggiuntivi.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Alfonso Signorini è tornato a parlare pubblicamente affrontando, senza filtri, i mesi più difficili della sua carriera. Il giornalista ha ripercorso le conseguenze delle accuse che lo hanno travolto alla fine dello scorso anno, soffermandosi sul peso umano della vicenda ma anche sul desiderio di guardare avanti. Oggi è impegnato in un importante progetto artistico e, pur non avendo fretta di rientrare sul piccolo schermo, non esclude un futuro ritorno in televisione. Alfonso Signorini è un fiume in piena: la sua prima intervista dopo lo scandalo Corona. Sono trascorsi circa sette mesi da quando le accuse lanciate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo hanno dato origine a una lunga bufera mediatica che ha coinvolto Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Signorini pronto a tornare in tv, ma non al GF Vip: ecco dove lo vedremo dopo lo scandalo, le sue parole

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