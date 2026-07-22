Una donna di 55 anni è deceduta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto il 16 maggio a Modena. L’incidente ha coinvolto un’auto che ha investito persone sulla strada. La donna è stata trasferita prima in un ospedale di Bologna e successivamente all’Ospedale Civile di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina. La polizia sta indagando sull’accaduto.

È morta Monica Esposito, la donna di 55 anni rimasta gravemente ferita nell’ investimento a Modena avvenuto il 16 maggio. Il decesso è avvenuto nella mattinata all’ Ospedale Civile di Baggiovara, dove la paziente era ricoverata dopo il trasferimento dalla struttura bolognese che l’aveva assistita nella fase iniziale dell’emergenza. La donna aveva affrontato un lungo periodo di cure, durato oltre due mesi, in conseguenza delle gravissime lesioni riportate. Nonostante gli interventi e l’assistenza garantita dal personale sanitario, il quadro clinico non ha avuto un’evoluzione favorevole e la 55enne non è sopravvissuta alle conseguenze dell’incidente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Non ce l’ha fatta”. Auto sulla folla in Italia, la peggiore delle notizie è arrivata

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