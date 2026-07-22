noi banda di irregolari fuori dal coro

Un gruppo di persone si definisce una “banda di irregolari fuori dal coro” e invita i lettori a osservare attentamente il giornale, descrivendolo come un’“allucinazione” che non è stato loro permesso di avere. L’autore afferma che il giornale rappresenta una sottrazione chirurgica di notizie, con meno rumore e più fatti, senza concedere sconti o compromessi.

Guardate bene questo Giornale, perché è l'allucinazione che non vi hanno mai permesso di avere. Non è solo carta, è una sottrazione chirurgica: meno chiasso, più fatti, zero sconti. Lo facciamo oggi, mentre la lezione di Montanelli ci guarda e ci sfida, perché Vittorio Feltri e io insieme a questa banda di irregolari della penna non celebriamo un anniversario, ma riattiviamo una macchina della conoscenza e dell'irriverenza. In un'epoca in cui l'informazione è una melassa indistinguibile e il potere urla per coprire il vuoto, noi scegliamo l'eresia del pensiero laterale, quello che fa venire il mal di pancia ai palazzi. Questa nuova grafica non è un esercizio estetico, è un manifesto politico: è il nostro modo di dirvi che il confine tra il vostro salotto e le guerre globali è crollato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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