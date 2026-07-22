No all’orso marsicano Giacomo Rossi si schiera

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicepresidente del Consiglio regionale annuncia un’interrogazione in merito all’ipotesi di introdurre l’orso marsicano nei territori montani. Rossi si schiera contro questa proposta e ha reso nota la sua posizione tramite una comunicazione ufficiale. La questione riguarda la possibile presenza dell’orso nel territorio e le implicazioni legate all’eventuale introduzione. Nessun altro dettaglio sulla proposta o sulle motivazioni è stato fornito.

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Il vicepresidente del Consiglio Regionale Giacomo Rossi interviene con una nota sull’ipotesi della introduzione dell’ orso marsicano nei nostri territori montani e annuncia una interrogazione. "Ho appreso dalla stampa del progetto denominato Patom (Piano di tutela dell’orso marsicano) – spiega Rossi – nato a seguito dell’ultimo monitoraggio genetico che Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha fatto nel 2025 sull’orso marsicano, presentato nei giorni scorsi al Ministero dell’Ambiente. Il progetto prevedrebbe di creare un corridoio ecologico che colleghi Umbria, Abruzzo e Marche, favorendo la presenza di femmine di orso marsicano nell’Appennino umbro marchigiano al fine di renderne stanziale la presenza nei territori montani della nostra Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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