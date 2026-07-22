Il borgo di Montefegatesi mette in vendita le sue case per contrastare lo spopolamento. La decisione ha attirato l’attenzione della Rai, che ha realizzato un documentario sul paese, situato oltre 800 metri sul livello del mare. Il filmato ha evidenziato le caratteristiche storiche e le bellezze naturali del centro, il più alto del comune. La proposta di vendita mira a rivitalizzare il borgo e attrarre nuovi residenti.

Il Borgo che sfida lo spopolamento mettendo in vendita le sue case. Un fatto che ha destato l’interesse anche della Rai-TV che nei giorni scorsi ha girato un documentario sul paese, il più alto del comune di Bagni di Lucca (oltre 800 slm), mettendone in evidenza le caratteristiche storiche e le bellezze paesaggistiche naturali. Montefegatesi è un paese segnato dallo spopolamento. Molte abitazioni sono infatti rimaste vuote, ma i circa novanta residenti di oggi non hanno intenzione di arrendersi a un destino che sembrava già scritto. Camminando lungo le stradine lastricate di Montefegatesi è facile imbattersi in numerosi cartelli "vendesi".... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - No allo spopolamento, via alla sfida. Case in vendita a Montefegatesi

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