Venerdì alle 18 si terrà l’inaugurazione del nuovo nido d’infanzia ad Arcidosso. Alla cerimonia prenderà parte il presidente della Regione. La struttura è pronta per accogliere i bambini. L’evento prevede il taglio del nastro e la presenza di rappresentanti locali. Non sono stati comunicati altri dettagli sulla giornata.

Tutto pronto ad Arcidosso per l’inaugurazione del nido d’infanzia. Al taglio del nastro, in programma venerdì alle 18, parteciperà anche il presidente della Regione Eugenio Giani (nella foto). La nuova struttura nasce dalla completa demolizione del precedente edificio e dalla sua ricostruzione, un’operazione che ha consentito "di realizzare – si spega – una scuola moderna, progettata secondo i più elevati standard di sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica". I lavori hanno rispettato il cronoprogramma e la scuola sarà pronta ad accogliere i bambini con l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. L’edificio si distingue anche per le scelte architettoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nido d’infanzia, taglio del nastro. Alla cerimonia ci sarà Giani

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