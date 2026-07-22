Nessun ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi | Dopo la sera a Mykonos lui era con un'altra

Dopo la serata a Mykonos in cui sono stati visti insieme, Giordano Mazzocchi sarebbe salito su un van con un’altra ragazza, secondo alcune indiscrezioni. Non ci sarebbero stati segnali di un ritorno di fiamma tra lui e Nilufar Addati, che ha confermato di non aver ripreso la relazione con l’ex corteggiatore. La vicenda si è svolta senza ulteriori dettagli ufficiali o commenti pubblici da parte dei protagonisti.

Nessun ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la serata a Mykonos in cui sono stati avvistati insieme, l'ex corteggiatore sarebbe "salito sul van con un'altra ragazza", trascorrendo con lei la serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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