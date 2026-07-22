Il progetto per la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri a Castelfranco è stato messo in discussione, con divergenze tra le parti coinvolte. La proposta prevede la sostituzione dell’attuale Tenenza con una struttura più grande che possa ospitare una Compagnia, aumentando il numero di carabinieri presenti. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali o accordi definitivi, e i tempi per l’avvio dei lavori si sono allungati.

Si allontanano i tempi per vedere a Castelfranco una nuova caserma dei carabinieri che ospiti una Compagnia, anziché l’attuale Tenenza (arriverebbe in sostanza il triplo degli attuali carabinieri). Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha infatti risposto a un’interrogazione dei deputati modenesi Pd Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, relativa a episodi di furti e danneggiamenti nei confronti di numerosi esercizi commerciali avvenuti a inizio maggio proprio a Castelfranco. In questa risposta Piantedosi, dopo avere ricordato che riguardo agli episodi criminosi "reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nessun progetto", è scontro sulla caserma

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