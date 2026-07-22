Il maltempo continua a colpire le zone costiere, con raffiche di vento, pioggia e grandinate. Lunedì sono caduti circa cento alberi sui lidi nord a causa delle raffiche. Anche ieri si sono verificati temporali con grandinate di grosse dimensioni, che hanno danneggiato le colture agricole e provocato ulteriori alberi pericolanti. Le condizioni meteo persistono con precipitazioni intense e vento forte.

Non si ferma il maltempo. Dopo le raffiche di vento con pioggia e grandinate che lunedì hanno fatto cadere un centinaio di alberi sui lidi nord, nuovi temporali anche ieri. Nel litorale sud da Lido di Classe a Cervia, oltre a pioggia e raffiche di vento, ci sono state anche grandinate. L’allerta meteo, nel frattempo, è passata da gialla ad arancione e resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi, anche se sono previsti solo "eventuali temporali residui". Qualche ramo e albero caduto nel forese e nei lidi, strade allagate a Marina Romea e Lido di Classe. Ma è soprattutto la grandine a destare preoccupazioni. "Dopo il caldo estremo che ha messo in sofferenza tutte le principali produzioni – scrive Legacoop Romagna –, ora è la volta della distruzione portata da grandinate e nubifragi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Nella morsa del maltempo. Alberi pericolanti e grandine gigante: "Ha devastato le colture"

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