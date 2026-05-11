Grandine e maltempo | strade imbiancate allagamenti e alberi pericolanti Tromba marina a Caorle

Da ilgazzettino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, una forte perturbazione ha attraversato il Veneto Orientale, portando grandine, pioggia intensa e vento. Le strade sono diventate bianche per la grandine caduta, mentre alcune zone hanno registrato allagamenti e alberi spezzati. In alcune località si sono verificati danni a causa di alberi caduti e allagamenti, e una tromba marina è stata segnalata vicino alla costa.

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TREVISOVENEZIA - Una perturbazione rapidissima ma molto violenta ha attraversato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, la fascia del Veneto Orientale, lasciando dietro di sé una scia di danni che preoccupa residenti e associazioni di categoria. La grandine si è abbattuta con particolare intensità su un asse che va da Cessalto a Pramaggiore, per poi colpire duramente i comuni di Gruaro e Teglio Veneto ma anche Treviso e San Biagio di Callalta. In pochi minuti le strade si sono trasformate in distese bianche, con chicchi di ghiaccio di dimensioni tali da mettere a dura prova le carrozzerie delle auto e gli infissi delle abitazioni. A Caorle nel Mar Adriatico si è formata una tromba marina.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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