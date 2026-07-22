Nel cuore dell’eccellenza Prodotte 75 barche l’anno Prezzo medio | 2 milioni
L’azienda produce circa 75 yacht all’anno, con un prezzo medio di 2 milioni di euro. Gestisce tre marchi e nove modelli diversi, operando in quattro capannoni. Conta circa 400 dipendenti, di cui meno della metà dedicati alla produzione interna. Durante i picchi di lavoro, l’attività può essere ampliata grazie alla collaborazione con ditte esterne. La produzione rappresenta circa il 25% della capacità totale del gruppo.
Tre marchi, nove modelli diversi, quattro capannoni, 400 dipendenti di cui poco meno della metà impegnati nella produzione (possono però raddoppiare grazie all’apporto di ditte esterne nei picchi di lavoro): sono capaci di produrre ogni anno 75 yacht, poco meno di un quarto di tutto il gruppo. Il prezzo medio, a Villa Selva, è 2 milioni di euro. Bastano i numeri a cogliere l’importanza dello stabilimento di Ferretti in via Ansaldo: oggi i cantieri sono sette (il più recente, Ravenna, è il terzo in Romagna e conta 130 dipendenti con 8 linee produttive), ma il colosso della nautica è nato qui. Dove resta anche la progettazione. E si continua a crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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