Tre marchi, nove modelli diversi, quattro capannoni, 400 dipendenti di cui poco meno della metà impegnati nella produzione (possono però raddoppiare grazie all’apporto di ditte esterne nei picchi di lavoro): sono capaci di produrre ogni anno 75 yacht, poco meno di un quarto di tutto il gruppo. Il prezzo medio, a Villa Selva, è 2 milioni di euro. Bastano i numeri a cogliere l’importanza dello stabilimento di Ferretti in via Ansaldo: oggi i cantieri sono sette (il più recente, Ravenna, è il terzo in Romagna e conta 130 dipendenti con 8 linee produttive), ma il colosso della nautica è nato qui. Dove resta anche la progettazione. E si continua a crescere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel cuore dell’eccellenza. Prodotte 75 barche l’anno. Prezzo medio: 2 milioni

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