L’esterno svizzero Ndoye potrebbe essere un rinforzo interessante per la squadra di Chivu. La sua qualità tecnica e le prestazioni recenti lo rendono una scommessa da valutare attentamente. Tuttavia, l’eventuale arrivo del giocatore richiederebbe anche una riflessione sulle implicazioni tattiche e sugli equilibri della formazione. La società sta considerando questa opzione, ma non ci sono ancora decisioni definitive in merito.

di Alberto Petrosilli L’esterno svizzero Ndoye rappresenterebbe una soluzione intrigante, ma il suo eventuale arrivo richiederebbe anche alcune riflessioni sul piano tattico. L’idea di vedere Dan Ndoye con la maglia dell’ Inter è una di quelle suggestioni che, pur non essendo al centro del dibattito di mercato, meritano un’analisi approfondita. Il profilo dell’esterno svizzero è conosciuto da tempo e, per caratteristiche tecniche e atletiche, potrebbe aggiungere alla rosa nerazzurra elementi che oggi non abbondano. Allo stesso tempo, però, esistono anche alcuni interrogativi che rendono l’operazione meno scontata di quanto possa sembrare. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Un giocatore capace di cambiare ritmo alla partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Ndoye Inter, una scommessa che può avere senso: qualità, dubbi e prospettive per la squadra di Chivu

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