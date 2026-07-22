Nato Rauti Bocconi | Summit Nato Ankara ora Europa e Usa devono riequilibrare l’Alleanza

Il summit Nato di Ankara ha portato una temporanea stabilità tra gli alleati. Ora, secondo alcune analisi, è necessario che Europa e Stati Uniti riequilibrino i rapporti all’interno dell’Alleanza. La riunione ha evidenziato la volontà di rafforzare la cooperazione tra i membri, anche se non sono stati annunciati cambiamenti immediati nelle politiche condivise. Le discussioni si sono concentrate su questioni di sicurezza e difesa, senza specificare nuovi impegni concreti.

“Summit Ankara ha contribuito a riportare un po’ di calma all’interno del mondo alleato euro-atlantico. L’Europa deve assumersi maggiori responsabilità, prima ancora in una logica di deterrenza e poi di investimento”, ha detto Walter Rauti, deputy director Shield – Sda Bocconi, durante l’incontro “Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara” presso il Centro studi americani a Roma. Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A.,. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nato, Rauti (Bocconi): Summit Nato Ankara, ora Europa e Usa devono riequilibrare lAlleanza

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