Nato Natalizia La Sapienza | Ankara quasi una svolta Italia centrale in nuovo scenario
Il summit di Ankara si è concluso senza le tensioni previste e ha portato a un cambio di scenario per l'Italia centrale. Le aspettative di un’eventuale trappola sono state smentite, e l’incontro ha evidenziato un passo avanti rispetto alle recenti difficoltà tra le parti. La riunione ha segnato una svolta, modificando gli equilibri e aprendo nuove prospettive per le relazioni tra i paesi coinvolti.
Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Ci aspettavamo una trappola, invece il summit di Ankara è stato quasi una svolta. Le tensioni degli ultimi mesi, dalle accuse di Trump agli alleati alle discussioni sul burden shifting, ossia il passaggio delle responsabilità in capo agli alleati, e sul rischio di un disimpegno americano, facevano pensare a uno scenario molto più difficile". Così Gabriele Natalizia, professore di Sicurezza e Politica internazionale all'Università La Sapienza di Roma e direttore di Geopolitica.info, intervenendo all'incontro 'Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara' al Centro Studi Americani di Roma. “Per l'Italia le cose... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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