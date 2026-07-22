Nato Natalizia La Sapienza | Ankara quasi una svolta Italia centrale in nuovo scenario

Da iltempo.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il summit di Ankara si è concluso senza le tensioni previste e ha portato a un cambio di scenario per l'Italia centrale. Le aspettative di un’eventuale trappola sono state smentite, e l’incontro ha evidenziato un passo avanti rispetto alle recenti difficoltà tra le parti. La riunione ha segnato una svolta, modificando gli equilibri e aprendo nuove prospettive per le relazioni tra i paesi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Ci aspettavamo una trappola, invece il summit di Ankara è stato quasi una svolta. Le tensioni degli ultimi mesi, dalle accuse di Trump agli alleati alle discussioni sul burden shifting, ossia il passaggio delle responsabilità in capo agli alleati, e sul rischio di un disimpegno americano, facevano pensare a uno scenario molto più difficile". Così Gabriele Natalizia, professore di Sicurezza e Politica internazionale all'Università La Sapienza di Roma e direttore di Geopolitica.info, intervenendo all'incontro 'Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara' al Centro Studi Americani di Roma. “Per l'Italia le cose... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

nato natalizia la sapienza ankara quasi una svolta italia centrale in nuovo scenario
© Iltempo.it - Nato, Natalizia (La Sapienza): "Ankara quasi una svolta, Italia centrale in nuovo scenario"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Nato prepara ad Ankara una possibile svolta sulla deterrenza nucleareLa Nato si prepara a discutere una possibile modifica della sua strategia nucleare durante il vertice di Ankara.

Meloni da Ankara: “Al tavolo Nato una sola priorità, l’Italia”Da Ankara, Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia partecipa alle riunioni della NATO con un’unica priorità, ovvero la tutela dell’interesse...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web