Notizia in breve

Il summit di Ankara si è concluso senza le tensioni previste e ha portato a un cambio di scenario per l'Italia centrale. Le aspettative di un’eventuale trappola sono state smentite, e l’incontro ha evidenziato un passo avanti rispetto alle recenti difficoltà tra le parti. La riunione ha segnato una svolta, modificando gli equilibri e aprendo nuove prospettive per le relazioni tra i paesi coinvolti.