Il Summit di Ankara ha riaffermato l'articolo 5 della Nato, che garantisce la difesa collettiva, riducendo le tensioni tra Stati Uniti ed Europa. La riunione ha contribuito a contenere i danni derivanti da divergenze tra le due sponde dell’Atlantico, anche se permangono alcuni nodi irrisolti. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma l’attenzione si è concentrata sulla solidità dell’alleanza e sulla coesione tra i membri.

"Il Summit di Ankara è stato importante perché è stato riaffermato l'articolo 5 della Nato, cioè il principio della difesa collettiva. Il vertice ha consentito di minimizzare i danni. Il risultato complessivo è stato positivo, ma non tutti i problemi sono risolti", ha dichiarato Giampiero Massolo, vice presidente di Mundys e cda del Centro studi americani all’incontro 'Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara' a Roma. Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nato, Massolo (Centro studi americani): "Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa ed Europa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nato, Massolo (Centro studi americani): Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa

Notizie e thread social correlati

Nato, Massolo (Centro studi americani): "Ad Ankara salvato articolo 5, ora mediazione Usa-Ue"Il summit di Ankara ha visto il riaffermarsi dell'articolo 5 della Nato, che garantisce la difesa collettiva, con il consenso di tutti i...

Nato, al via il summit di Ankara. I nodi della difesa Ue e le richieste di KievIl vertice dell'Alleanza atlantica è iniziato ad Ankara, con focus su diversi temi chiave.

Temi più discussi: Centro Studi Americani: Il futuro della NATO dopo il Summit di Ankara; Nato, Massolo (Centro studi americani): Ad Ankara salvato articolo 5, ora mediazione Usa-Ue; Mondiali 2026 hanno superato tutte le aspettative, l’elogio di Infantino a Trump; Calano le frodi sui bonifici istantanei.

Nato, Massolo (Centro studi americani): Ad Ankara salvato articolo 5, ora mediazione Usa-Ue(Adnkronos) - Il summit di Ankara è stato un momento importante perché, nonostante le previsioni della vigilia fossero fosche, è stato riaffermato l'articolo 5 della Nato, cioè il principio della dif ... msn.com

Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove sfide dell'AlleanzaIl futuro della Nato dopo il Summit di Ankara è stato al centro dell'incontro ospitato dal Centro studi americani, che ha riunito diplomatici, accademici ed esperti di relazioni internazionali per ana ... quotidiano.net