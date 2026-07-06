Il vertice dell'Alleanza atlantica è iniziato ad Ankara, con focus su diversi temi chiave. Tra questi, il sostegno all’Ucraina e il rafforzamento del settore difensivo europeo sono al centro delle discussioni. Si parla anche delle spese militari e della presenza del presidente americano, con l’incertezza legata alla sua posizione. Il summit si svolge in un contesto di tensioni e richieste da parte di Kiev.

Il sostegno all'Ucraina, il rafforzamento del pilastro europeo della Nato, il nodo delle spese per la difesa e l'incognita rappresentata dal presidente americano Donald Trump dominano il vertice dell'Alleanza al via ad Ankara. Sullo sfondo anche il dossier Iran, il futuro della presenza militare Usa in Europa e la volontà della Turchia di rafforzare il proprio peso geopolitico. Alla vigilia del summit, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello agli alleati. "È di fondamentale importanza che il mondo, in primo luogo gli Stati Uniti e i nostri partner europei, esca dal vertice con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea", ha scritto su X, chiedendo nuovi sistemi Patriot e missili intercettori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato, al via il summit di Ankara. I nodi della difesa Ue e le richieste di Kiev

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