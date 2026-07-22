Il Napoli sta valutando l'acquisto di un difensore della Juventus, considerato come possibile rinforzo dopo l’infortunio di un giocatore. La trattativa dipende ancora dalle cessioni in corso, e l’annuncio potrebbe arrivare a breve. Secondo una fonte, il club sarebbe interessato a un giocatore che piace anche ad altre squadre, ma i dettagli sull’accordo non sono ancora definiti.

Gatti piace al Napoli, ma l’affare dipende dalle cessioni in corso. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà a SportItalia, gli azzurri valutano il difensore della Juventus come rinforzo dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Gatti: l’operazione che scatta tra due settimane. La priorità immediata di Giovanni Manna non è l’acquisto, bensì sfoltire la rosa. Le cessioni bloccano tutto: Hasa e Zerbin sono in viaggio verso il Frosinone, ma l’esperto di mercato ha confermato che altri affari in uscita arriveranno nei prossimi giorni. Solo dopo questo passaggio sarà possibile muoversi concretamente su Gatti e, di conseguenza, altri colpi in entrata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, si infiamma il mercato in entrata: accadrà a breve, l’annuncio!

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NAPOLI, cambia tutto in porta: lintreccio con la Juve

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