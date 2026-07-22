Un uomo ha scippato una donna mentre era in scooter, portandole via uno smartphone. Dopo aver tentato di scappare con il veicolo, è stato fermato e arrestato dagli agenti della Polizia Locale. Durante l'intervento, sono stati recuperati due telefoni cellulari. L’uomo è stato portato in caserma, mentre la donna è rimasta illesa.

Ha strappato lo smartphone dalle mani di una donna per poi tentare la fuga a bordo di un motoveicolo, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Polizia Locale. L'episodio è avvenuto in Corso Arnaldo Lucci, dove gli agenti dell'Unità Operativa I.A.E.S. (Infortunistica ed Anti Evasione Sosta) hanno colto in flagranza di reato M.G., cittadino italiano, ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di una cittadina di nazionalità cinese. Dopo l'arresto, gli operatori hanno effettuato una perquisizione del motoveicolo utilizzato dall'uomo, rinvenendo un secondo smartphone, risultato anch'esso provento di un precedente furto, oltre a 600 euro in contanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, scippa donna in scooter: arrestato dalla Polizia Locale, recuperati due smartphone

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