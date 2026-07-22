L’attaccante classe 2000 potrebbe trasferirsi a un altro club di Serie A durante questa finestra di mercato estiva. Il giocatore, attualmente in forza al Napoli, potrebbe lasciare il club azzurro per approdare in una nuova squadra del massimo campionato italiano. La trattativa è in corso e ancora da definire, con dettagli economici e contrattuali ancora in fase di negoziazione.

L’attaccante classe 2000 potrebbe salutare nuovamente il club azzurro nel corso di questa sessione estiva di mercato. Il Napoli lo ha acquistato per circa 40 milioni di euro totali tra prestito oneroso, riscatto e bonus, ma Lorenzo Lucca non ha reso secondo le aspettative e adesso potrebbe salutare nuovamente il club azzurro dopo il prestito di 5 mesi al Nottingham Forest. Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’, il nome del 25enne di Moncalieri sarebbe finito sul taccuino della Fiorentina: molto dipenderà dal futuro di Roberto Piccoli, che potrebbe essere sostituito proprio da Lucca in caso di addio.... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Calciomercato.it - Napoli, Lucca verso l’addio: lo attende un altro club di Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Napoli, Lucca verso l’addio: c’è una squadra di Serie A alle porte

Napoli, occhio alla beffa: un altro club di Serie A prova lo sgambettoUn nuovo tentativo di trasferimento coinvolge un difensore centrale classe 2008, attualmente in forza al Bayer Leverkusen.

Temi più discussi: Napoli, l'infortunio di Lucca non è grave: le sue condizioni; Lucca con il ghiaccio sul piede sinistro: cosa è successo nel ritiro del Napoli; Il Trabzonspor segue Lucca, Napoli interessato a Gouiri; Napoli, nessun problema per Lucca: torna già in gruppo. Si ferma Rafa Marin, il motivo.

ON AIR - Alvino: Napoli, valutazione molto attenta per Lucca, l'attaccante quasi sempre a colloquio con Landucci ift.tt/5Dtkgvm x.com

Ceccarini: Napoli: la pista Gatti è concreta. Lucca verso l'addio, piace alla FiorentinaAlessandro Buongiorno sarà costretto a saltare tutta la preparazione estiva con il Napoli di Massimiliano Allegri. Il difensore si sottoporrà a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi ... msn.com

Calciomercato Napoli, Giovane Santana vicinissimo: Lang e Lucca verso l’addioIl calciomercato del Napoli si infiamma in questa ultima settimana di trattative: con le cessioni ormai quasi certe di Noa Lang e Lorenzo Lucca - il primo verso il Galatasaray, il secondo in orbita ... it.blastingnews.com