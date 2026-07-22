Napoli guasto al sistema sanitario Sinfonia | code e disagi nelle sedi dell’Asl

Mercoledì 22 luglio si è verificato un guasto al sistema sanitario dell’Asl di Napoli, che ha causato code e disagi nelle sedi dell’ente. Il malfunzionamento ha impedito l’accesso a servizi come piani terapeutici, esenzioni, cambi di medico e screening oncologici. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause del problema o i tempi di risoluzione. La situazione ha determinato rallentamenti e disservizi per i cittadini che si sono recati alle strutture.

Il malfunzionamento registrato nella mattinata di mercoledì 22 luglio ha bloccato piani terapeutici, esenzioni, cambi del medico e screening oncologici nelle sedi Asl Napoli. Il servizio è ripartito intorno alle 12.40. Mattinata di disagi nelle sedi dell’Asl Napoli 1 Centro a causa di un guasto al sistema sanitario regionale Sinfonia. Il malfunzionamento, registrato oggi, mercoledì 22 luglio, ha provocato lunghe attese e code con centinaia di utenti, tra i quali molti anziani con più di settant’anni. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, diverse persone sono rimaste in fila anche per ore prima di poter completare le pratiche sanitarie oppure di essere invitate a tornare a casa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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