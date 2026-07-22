Napoli già in campo | basta Allegri per lo scudetto? Le quote

Il Napoli scende in campo contro l'Arezzo nel primo impegno ufficiale dell'estate, segnando il debutto con la nuova guida tecnica. La squadra si prepara alla sfida con l'Inter, considerata decisiva per lo scudetto. La formazione azzurra affronta la partita con l’obiettivo di testare la condizione e la compattezza, mentre il tecnico toscano punta a valutare le prime scelte tattiche. La gara si svolge in un clima di attesa e curiosità.

Gli azzurri in campo contro l'Arezzo per il primo vero test dell'estate azzurra: l'obiettivo del tecnico toscano è la sfida con l'Inter per il titolo Dopo una lunga attesa, ecco il Napoli pronto a scendere in campo per una partita ufficiale sotto la nuova guida di Max Allegri. Si tratta solo di un'amichevole, è chiaro, ma si avranno anche le prime indicazioni tecniche e tattiche della squadra azzurra. L'ex Milan sembra orientato a partire con la difesa a quattro ma non sono escluse, prossimamente, delle variazioni. Scopriamo le quote scudetto Napoli di Allegri prima dell'amichevole contro l'Arezzo in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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